Cami cemaati şadırvanın musluklarının çalındığını görünce şaşkına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Cami cemaati şadırvanın musluklarının çalındığını görünce şaşkına döndü

24.06.2022 16:47

Kastamonu'da cuma namazı için camiye gelen cemaat, şadırvanın çalınan muslukları sebebiyle abdest alamadı.

Kastamonu'da cuma namazı için camiye gelen cemaat, şadırvanın çalınan muslukları sebebiyle abdest alamadı.

Kuzeykent Mahallesi'nde cuma namazını kılmak için camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Şadırvanın bakır musluklarının çalınması sebebiyle cemaat abdestini alamadı. Bazı vatandaşlar evlerine dönerek abdest alırken, bazı vatandaşlar da tuvalette abdest almak zorunda kaldı. Şadırvanın bakır musluklarının çalınması sebebiyle cami görevlilerince yapılan uyarıda, "Değerli cemaatimiz, hırsızların muslukları çalması sebebiyle şadırvan kapalıdır. Abdestinizi aşağıda alabilirsiniz" denildi.

Hırsızların Kuzeykent Mahallesi'nde Merkez Cami, Pirdede Camii, Yavuz Bey Camii ile İsmail Havuş Camii'nin şadırvan ve tuvaletlerinde bulunan bakır muslukları çalması sebebiyle cami görevlileri ve dernek yöneticileri karakola giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaklaşık 2 ay önce de aynı camilerden benzer şekilde bakır muslukların çalındığı öğrenildi. Ayrıca şadırvandaki bir musluğun sökülememesi nedeniyle bırakıldığı görüldü.

"GEREKLİ YERLERE MÜRACAATLARIMIZI YAPTIK, İNŞALLAH TEZ ZAMANDA HIRSIZLAR BULUNUR"

Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, "Mahallemizde son 2 ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olayları sebebiyle açıklama yapmak zorunda kaldım. Değerli mahalle sakinlerimiz ve Kastamonu kamuoyu müsterih olsunlar. Bundan 1-1,5 ay önce Pirdede Camii'nde gerçekleşen tekrar bir musluk hırsızlığı olmuştu. Bunun neticesinde biz Emniyet Müdürlüğü birimleriyle görüştük. Mahallemizde bekçi sayısının, özellikle gece ekip sayısının arttırılması noktasında yardım talebinde bulunmuştuk. Fakat dün gece gerçekleşen camilerimizde musluk soygunları bizleri de tedirgin etmektedir. Tekrardan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine konuyla alakalı başvurumuzu gerçekleştirdik. Mahallemizde ivedi bir şekilde bekçi sayısının arttırılması, huzurun ve refahın tekrardan sağlanması noktasında gerekli müracaatlarımızı yaptık" dedi.

Şadırvanlardaki muslukların hepsinin söküldüğünü belirten Çölez, "Ben, bu soygunların şehrin içerisindeki birileri tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Daha önceki aylarda da başka bir mahallemizde iki defa muslukların çalınması olayı yaşanmıştı. Bunu yapsalar bile yerli hurdacı esnafımızın ben bu muslukları da alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü ben esnaflarımıza güveniyorum bu konuda. Onlarla birlikte çok çalıştık. Muhtemelen şehir dışından gelen insanların şadırvanlardaki muslukları çaldıkları kanısındayım. Umarım biran önce bu olayları gerçekleştirenler bulunur, bizler müracaatlarımızı zaten gerekli yerlere yaptık. Çünkü toplumun huzuru her şeyden önce gelir. İnşallah tez zamanda olayı gerçekleştirenler bulunur" şeklinde konuştu.

Daha önce de benzer şekilde bakır muslukların çalındığı Pirdede Camii'ne namaz kılmaya gelen Sabi Şık ise, "Vatandaş camiye gelecek namaz kılacak ama musluk yok, sular kesik. Kimin çaldığı belli değil. Muslukların geceden çalındıklarını düşünüyoruz. Musluk olmadığı için cemaatin çoğu abdest alamadı. Bazıları aşağıda tuvalette aldı, bazıları da sağa sola gitti" dedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)

YORUMLAR
500
Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami cemaati şadırvanın musluklarının çalındığını görünce şaşkına döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:56:33. #1.11#
SON DAKİKA: Cami cemaati şadırvanın musluklarının çalındığını görünce şaşkına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement