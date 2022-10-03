Cami çiçek bahçesine döndü - Son Dakika
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Cami çiçek bahçesine döndü

03.10.2022 13:29

- Cami çiçek bahçesine döndü Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çiçeklerle donatılan cami farklı yönü ile dikkatleri çekiyor.

- Cami çiçek bahçesine döndü

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çiçeklerle donatılan cami farklı yönü ile dikkatleri çekiyor.

Reşadiye ilçesi Çakmak köyü Cami İmamı Duran Arslan yaklaşık 6 yıldır görev yaptığı camiyi çiçeklerle donattı. Cami çevresinde 55, cami içerisinde ise 47 saksıya yaklaşık 12 çeşit çiçek diken Arslan, cami cemaatine çiçek dağıtmaya başladı. Köklerinden çoğalttığı çiçekleri cami cemaatine hediye eden Arslan, uygulaması ile gönülleri kazandı. Ayrıca cami girişinde oluşturduğu bölümde çocuklar için balon, şeker, lokum, bisküvi ikram eden Arslan, 'Ücretsiz Çorap' uygulaması da yapıyor.

Çiçek sevgisi ile camiyi donattı

Arslan, çiçekleri çok sevdiğini belirterek, "Zaten camileri kendi başına bir cennet bahçesi. Rabbimizin bir güzelliğinin de insanları hem namaz kılarken, ibadet yaparken ayrıca çiçeklere dokunsunlar, izlesinler istedim. Sadece camilerimiz namaz kılınıp çıkılan yer değil, oturulup böyle, işte çiçeklerinin izlendiği, güzel kokuların olduğu bir yer olsun istedim. Şu an camim içinde 47 tane çiçeğimiz var. Dışarıda da 55 tane saksıda çiçek var. Tabii ayrıca güllerimiz de var" dedi.

Çiçeklerin bakımını zevkle yaptığını belirten Arslan, "3 gün izin alsam üçüncü gün hemen özlüyorum geri geliyorum. Ayrıca camimize ibadete gelenlerin duygularını yazdığı notlar var. Gördüğü bir küçük güzelliği teşekkür etme bakımından yazmışlar. Ben de çok mutlu oldum. Duygulandım. Allah razı olsun. Bu güzel millet her şeyin en güzeline layıklar. Allah razı olsun" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cami çiçek bahçesine döndü - Son Dakika

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