Cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Karaman'da gece yarısı bir camide çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, cami kullanılamaz hale geldi.



Yangın, gece saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Madenşehri köyündeki Madenşehri Camisi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, camiden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa süre içinde söndürdü. Çıkan yangında cami tamamen kullanılamaz hale geldi. Yapılan ön incelemede yangının elektrik kontağından dolayı çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN