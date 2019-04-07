Son Dakika Haberleri: Cami Çıkışı Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü (2)

Cami Çıkışı Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü (2)

1 saat önce

BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDISakarya'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı.

Cami Çıkışı Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü (2), System.String[]
BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı. Ekrem Ö., Temel Bilgiç'in boğazına bıçağı saplarken, Temel Bilgiç'in elini boğazına götürüp sendeleyerek yerden kalkması ve çevredekilerin Ekrem Ö.'yü durdurmak için çabalaması kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:18 Kaynak: DHA

Sakarya, Akyazı, Güncel
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