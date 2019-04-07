Cami Çıkışı Boğazından Bıçaklanıp, Öldürüldü (2)
1 saat önce
BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDISakarya'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı.
BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı. Ekrem Ö., Temel Bilgiç'in boğazına bıçağı saplarken, Temel Bilgiç'in elini boğazına götürüp sendeleyerek yerden kalkması ve çevredekilerin Ekrem Ö.'yü durdurmak için çabalaması kameralara yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:18 Kaynak: DHA
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