Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Camisi'nde cuma namazı kılan Cafer Aydın, çıkışta A.İ.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne ve bacağına birer kurşun isabet eden Cafer Aydın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak kaçtı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis ekipleri A.İ.'yi, Görükle Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı 'nda suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına aldı. Çocuk şubesine götürülen A.İ.'nin ifadesinde, Cafer Aydın'ın çay ocağında çalıştığını, alacağı olan parayı ödemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. A.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 'Adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Cami çıkışı cinayeti ödenmeyen alacağı yüzünden işlemiş - Son Dakika

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