Cami çıkışı defalarca bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cami çıkışı defalarca bıçaklandı

09.01.2023 10:35
Cami çıkışı defalarca bıçaklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cami çıkışı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cami çıkışı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami çıkışı İ.Ş. (22) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası tekme tokat dövülen genç, vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Vatandaşların araya girmesiyle grup dağılırken, yaralı genç ise ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri görgü tanıklarının ifadesini alarak güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren M.A. ve diğer şüpheliler 6 saat sonra kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ameliyata alınan gencin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kavganın, grubun cami çıkışı gençten para istemesi üzerine çıktığı iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Taksiye sığmayan kazan böyle taşındı! Tehlikeli yolculuk kamerada Taksiye sığmayan kazan böyle taşındı! Tehlikeli yolculuk kamerada 22 yaşındaki genci cami çıkışı defalarca bıçakladılar 22 yaşındaki genci cami çıkışı defalarca bıçakladılar Taksiye sığmayan kazanın tehlikeli yolculuğu kamerada Taksiye sığmayan kazanın tehlikeli yolculuğu kamerada

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami çıkışı defalarca bıçaklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2023 12:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cami çıkışı defalarca bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement