Cami çıkışında gazete dağıtımına 'suç duyurusu' - Son Dakika
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Cami çıkışında gazete dağıtımına 'suç duyurusu'

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, Büyükşehir Belediyesi personellerinin cami çıkışında Cumhuriyet gazetesi dağıtmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Cami çıkışında gazete dağıtımına 'suç duyurusu', System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, Büyükşehir Belediyesi personellerinin cami çıkışında Cumhuriyet gazetesi dağıtmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı ilk oturumu düzenlendi. Son 3 gündür kamuoyunda çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın personellerine cami çıkışında Cumhuriyet gazetesini dağıttırması konusuyla ilgili meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı gazetecilere açıklamalarda bulundu.


"Bu bir suçtur"


Kamunun kaynağının neden 1 gazeteye aktarıldığını soran ve suç duyurusunda bulunacağını kaydeden Gülaçtı, "Bunu fotoğraflarda gördük. Fotoğraflarda Adana Büyükşehir Belediyesi logolu kıyafet giymiş şahıslar var. Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının giydiği formayı şahıs eğer çalışmıyorsa neden giyiyor. Bu kişi çıkmış cami çıkışında Cumhuriyet gazetesi dağıtıyor. Çok büyük rakam olduğu söyleniyor. 1 kamyon deniyor. Bunda ki amaç nedir. Adana Büyükşehir Belediye kaynaklarıyla mı dağıtılmıştır. Adana Büyükşehir Belediyesinden ne kadar para çıkmıştır. Kamunun kaynağı neden bir gazete lehine kullanılmıştır. Bunların araştırılması lazım. Sayın il başkanımız gerekli açıklamayı yapmıştır. Bende grup başkan vekili olarak suç duyurusunda bulunacağım. Bu konunun araştırılmasıyla ilgili. Bu gerçekten kamunun kaynağını yanlış yolda özel konuda kullanmaktır. Bir suçtur. Bununla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunup müfettiş isteyeceğiz" diye konuştu.


"Caminin içinde siyaset bizim işimiz değil"


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise gazete dağıtan personelin memurlardan oluşmadığını kaydederek, şunları söyledi:


"Bir kere zabıta dağıtmıyor. Bizim derman ekibimiz var. Vatandaş ile diyalog kuran ve belediyemizle ilgili çıkan haberleri vatandaşa ulaştıran personelimiz var. Memurlardan oluşmuyor. KHK'lı yada taşeron firmalardan oluşuyor. Onlar Kışla Mahallesi'nin önünden geçerken bir caminin önünden geçiyor ve camideki vatandaşlar ilgi duyup gazete istiyorlar. Caminin içinde falan değil. Caminin içinde siyaset yapmak bizim işimiz değil. Kimin işi olduğunu tüm Türkiye biliyor. Kaldı ki propaganda yapmak falan değil oradaki amaç. Ben Adana Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Adana Büyükşehir Belediyesiyle ilgili haberleri vatandaşlara ulaştırmakta benim görevim. Benim siyasetle falan işim yok. Hizmetle işim var."


Meclis üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan da, gazete dağıtan şahısların zabıta olmadığını söyledi. - ADANA

AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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