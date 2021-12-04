Üye Girişi
CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI - Son Dakika

CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI

04.12.2021 14:30

KARABÜK'te camiye giren hırsız, yardım için toplanan çekmecede bulunan yaklaşık 15 lira parayı çaldı.

KARABÜK'te camiye giren hırsız, yardım için toplanan çekmecede bulunan yaklaşık 15 lira parayı çaldı. Hırsızın camiye girme anı güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Yenimahalle Millet Caddesi'nde bulunan Hazreti Ömer Camii'nde meydana geldi. Kimsenin olmadığı bir sırada camiye giren hırsız, tornavida ile dernek odasını açarak içeri girdi. Dolap ve çekmeceleri karıştıran hırsız, çekmecede bulunan yardım için toplanan yaklaşık 15 lira madeni parayı alarak kaçtı. Hazreti Ömer Camii Dernek Başkanı Ali Göktaş camiye geldiğinde oda kapısının zorlanarak açıldığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Hırsızın camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis görüntüleri incelemeye aldı.

Hazreti Ömer Camii Dernek Başkanı Ali Göktaş, "Cuma günü saat 10.30 civarında kimse yokken içeri girmiş. Kapıyı tornavidayla zorlamış. Açılmayınca omuz yardımıyla kapıyı itip açmış. Çekmeceleri karıştırmış. Kilitli olan çekmeceyi kırarak açmış. Yardım için topladığımız paralar vardı. Tahminen 10-15 TL civarında bir paraydı. Etrafı aramış zaten bir şey yoktu. Olanı da alıp gitmiş. Biz Cuma namazına geldiğimiz vakitte bir baktım kapı açık. Çekmeceyi de bu halde görünce hırsız girdiğini anladık. Bu kadar zahmete girmesine gerek yoktu. Giriş kapıları kilitliydi. Bunları da zorlamış, kameralardan gözüküyor. Bana gelip, 'karnım aç, yardım et' deseydi çıkarıp verirdim. Bu kadar zahmete ne gerek vardı. Burası Allah'ın evi. Sonra Allah'ın huzuruna gideceğiz. Bu nasıl bir anlayıştır anlayamadım." dedi.

CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI
CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI
CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI
CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI

Ali Göktaş, Ömer Camii, Polis, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çiçek'e 14:30 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp 20:12 Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı 18:10 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı

Son Dakika Haberleri
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
14:03 Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!
13:58 CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
13:46 İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu!
13:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde esnaf bakanlığı kuracağız
13:36 Aziz reytinglerde ezdi geçti! Dizi gün birincisi oldu!
13:31 Hindistan'da tek gözlü keçi doğdu! Mucize olarak görülüyor
Küllenen aşk! Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor Küllenen aşk! Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor         
14:31
Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı         
14:28
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 14:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement