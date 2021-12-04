CAMİ DERNEĞİNDE ÇEKMECEDE BULUNAN 15 LİRAYI ÇALDI - Son Dakika

KARABÜK'te camiye giren hırsız, yardım için toplanan çekmecede bulunan yaklaşık 15 lira parayı çaldı. Hırsızın camiye girme anı güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Yenimahalle Millet Caddesi'nde bulunan Hazreti Ömer Camii'nde meydana geldi. Kimsenin olmadığı bir sırada camiye giren hırsız, tornavida ile dernek odasını açarak içeri girdi. Dolap ve çekmeceleri karıştıran hırsız, çekmecede bulunan yardım için toplanan yaklaşık 15 lira madeni parayı alarak kaçtı. Hazreti Ömer Camii Dernek Başkanı Ali Göktaş camiye geldiğinde oda kapısının zorlanarak açıldığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Hırsızın camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis görüntüleri incelemeye aldı.

Hazreti Ömer Camii Dernek Başkanı Ali Göktaş, "Cuma günü saat 10.30 civarında kimse yokken içeri girmiş. Kapıyı tornavidayla zorlamış. Açılmayınca omuz yardımıyla kapıyı itip açmış. Çekmeceleri karıştırmış. Kilitli olan çekmeceyi kırarak açmış. Yardım için topladığımız paralar vardı. Tahminen 10-15 TL civarında bir paraydı. Etrafı aramış zaten bir şey yoktu. Olanı da alıp gitmiş. Biz Cuma namazına geldiğimiz vakitte bir baktım kapı açık. Çekmeceyi de bu halde görünce hırsız girdiğini anladık. Bu kadar zahmete girmesine gerek yoktu. Giriş kapıları kilitliydi. Bunları da zorlamış, kameralardan gözüküyor. Bana gelip, 'karnım aç, yardım et' deseydi çıkarıp verirdim. Bu kadar zahmete ne gerek vardı. Burası Allah'ın evi. Sonra Allah'ın huzuruna gideceğiz. Bu nasıl bir anlayıştır anlayamadım." dedi.