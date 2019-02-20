Cami Derneklerinin Ziyaretleri Devam Ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, cami derneklerinin yetkilileri ile temaslarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, cami derneklerinin yetkilileri ile temaslarını sürdürüyor.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren cami derneklerinin yetkilileri ile görüşmeyi sürdürüyor. Sütlüce Mahallesi'nde hizmet veren Orta Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gürbüz Akkol ve Hacı Yunus Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Çelik, derneklerinin yönetim kurulları ile birlikte Başkan Ataç'ı makamında ziyaret ederek yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi.



Başkan Ataç da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek camilerin ihtiyaçlarına imkanların el verdiği ölçüde her zaman duyarlı yaklaştığını belirtti ve konuklarına başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları İçin Muayene Uyarısı

Şarkıcı Berkay Şahin ve Ece Erken'in Sarmaş Dolaş Görüntüleri Ortaya Çıktı

Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi