Dua edilmesi Afganistan 'ın Herat vilayetinde bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, Taliban öncesi dönemde de Taliban'a yönelik sık sık destek açıklamalarıyla gündeme gelen din adamı Mevlevi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Olayın ardından, Gazergah cami avlusunda bulunan Ensari medresesinde toplanan insanlar, hayatını kaybedenler için dua okudu ve kayıp yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Afganistan, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'da meydana gelen patlamada önde gelen Taliban destekçisi din adamı öldü - Son Dakika

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