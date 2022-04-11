CAMİ GİRİŞİNE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YAZDIĞI KİTAP BIRAKILDI - Son Dakika
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CAMİ GİRİŞİNE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YAZDIĞI KİTAP BIRAKILDI

11.04.2022 14:33

KAYSERİ'de Gülük Camisi girişine biri terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı, 12 kitap bırakıldı.

KAYSERİ'de Gülük Camisi girişine biri terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı, 12 kitap bırakıldı. Polis, kitapları bırakan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olay, Melikgazi ilçesi Şehit Nazım Bey Bulvarı'ndaki tarihi Gülük Camii'nde meydana geldi. Cami önünde kapatılan Zaman gazetesi yayınlarına ait 12 kitap gören cami imamı, polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrollerde bırakılan kitaplardan birinin terör örgütü FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yazdığı 'Sonsuz Nur' olduğunu belirledi. Polis, aralarında yasaklıların da olduğu 12 kitaba el koydu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

CAMİ GİRİŞİNE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YAZDIĞI KİTAP BIRAKILDI
CAMİ GİRİŞİNE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YAZDIĞI KİTAP BIRAKILDI
CAMİ GİRİŞİNE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YAZDIĞI KİTAP BIRAKILDI
CAMİ GİRİŞİNE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YAZDIĞI KİTAP BIRAKILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAMİ GİRİŞİNE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YAZDIĞI KİTAP BIRAKILDI - Son Dakika


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