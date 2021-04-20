Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de cami tuvaletlerinde meydana gelen musluk hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarda yapılan aramalarda 50 adet çalıntı musluk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre son günlerde kentte bulunan cami tuvaletlerinde ve şadırvanlarında meydana gelen musluk hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç. suçüstü olarak yakalandı. Olayın diğer şüphelileri olan U.K, B.Ç. ve E.Y. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan elde edilen 50 adet çalıntı musluk ise müştekilerine teslim edildi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.