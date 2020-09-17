Son Dakika: Cami hoparlörlerinden müzik yayını olayında yeni gelişme - Son Dakika

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan Banu Ö.'nün yargılanmasına başlandı.

İzmir'de müftülüğün merkezi ses sisteminin frekansına girilip camilerden korsan müzik yayını yapılmasına ilişkin görüntüler paylaşan Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturulma başlatılmıştı. Tutuklanan Banu Ö., daha sonra ise tahliye edildi. Soruşturma kapsamında dava açılan Banu Ö., 50. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Banu Ö. ve avukatı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski bakanlardan Yaşar Okuyan ve bazı partililer katıldı.

Banu Ö. mahkemedeki savunmasında, camiden müzik yayını yapıldığını basından öğrendiğini, olaydan 2 saat sonra yaptığı paylaşımların amacının önlem alınması için olduğunu öne sürdü. Banu Ö., hakkındaki suçlamaları ise kabul etmedi. Hedef gösterildiğini ve hakkında karalama kampanyası başlatıldığını ileri süren sanık, mağdur olduğunu belirterek beraatını talep etti.

HAKİMDEN MÜZİK İKONU SORUSU

Hakimin "Paylaşımlarınızda müzik ikonu neden paylaştınız?" sorusu üzerine Banu Ö., şunları söyledi:

"Nota işareti telefonlarda herhangi bir paylaşımın sesli bir paylaşım olduğunu ifade etmek için paylaşılan bütünleyici bir emojidir. Ben de sesli paylaşım olduğunu belirtmek ve dinlenilmesi için bu emojiyi koydum, özetle sesli paylaşım olduğunu göstermek için koydum."

Hakim, ilgili kolluk birimine müzekkere yazılarak, sanığın söz konusu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp, dayanaklarıyla mahkemeye bilgi verilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)