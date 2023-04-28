Camideki soyguncuların rahatlığı herkesi şaşırttı

Dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Caddesi üzerindeki Hacı Hasan Erkan Camii'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 2 kişi camiye girdi. 2 hırsızdan biri eline aldığı takoz ile pencereyi zorlayarak açtı. Daha sonra camide kimsenin olmadığını fark eden hırsızlar müezzin bölümündeki çanta şeklindeki hoparlörü, ceketinin içine alıp gitti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; iki hırsızın camiye geldiği, kapı önünde ayakkabılarını çıkardıkları ve kıyafetlerini düzelttikleri görüldü. Caminin içinde cemaatin olup olmadığını kontrol eden şahıslar, daha sonra müezzin bölümündeki çanta şeklindeki hoparlörü ceketin içine koyarak camiden hızla uzaklaştıkları anlar görüntülerde yer aldı.

POLİS, HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Olayı fark eden cami imamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler camide parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BURADA ÇOK SIK OLUYOR BÖYLE HIRSIZLIKLAR"

Cami cemaatinden Erkan Özkan, "İki kişi pencereyi takoz ile zorlayarak içeri girmişler 15-20 dakika içeride oyalandıkları görülüyor. Güpegündüz yaptılar, demek ki adamlarda cesaret var. Hocamızın hoparlörünü montun içerisine saklayarak alıp gitmişler. Burada çok sık oluyor böyle hırsızlıklar, daha önce de caminin musluklarını çaldılar. Polis geldi tutanak tutup görüntüleri aldılar. Cami devletin ve milletin malı kim hakkını helal ederek ki "dedi.