CAMİ HOPARLÖRÜNDEN AŞI ÇAĞRISI YAPAN GÜLSEREN HEMŞİRE AŞILAR ZAYİ OLMADI, MUTLUYUZ - Son Dakika

AMASYA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde aşılama çalışması yaptı. Aşı ekibinde yer alan hemşire Gülseren Yapal (40), cami hoparlöründen anons yaparak, halkı aşı olmaya davet etti. Anonsun ardından sağlık ocağının önüne kalabalık grubun geldiğini söyleyen Yapal, Aşılarımız zayi olmadı. Vatandaşlarımız gerçekten çok ilgi gösterdi, bizler de çok mutlu olduk dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün aşı ekipleri, koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Ortaköy Mahallesi'ne gitti. Ekipte yer alan hemşire Gülseren Yapal, aşı olmayanlara yönelik cami hoparlöründen anons yaptı. Herkesi aşı olmaya çağıran Yapal, Çok kıymetli Ortaköy sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Covid-19 aşısı için sağlık ekibimizle köye gelmiş bulunmaktayız. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz dedi.

'ANONS ÇOK ETKİLİ OLDU'

Anonsun ardından aşı olmayanların, sağlık ocağı önüne geldiğini anlatan Gülseren Yapal, çok mutlu olduklarını belirtti. 22 yıllık hemşire olduğunu söyleyen Yapal, Bakanımız Fahrettin Koca ve İl Sağlık Müdürlüğü'müz öncülüğünde pandeminin ilk başından beri her safhasında görev aldık. Filyasyon çalışmalarında da sahalardaydık, Covid-19 danışmanlık hizmetleri verdik. Çok şükür, şimdi de aşılama çalışmalarında hizmet veriyoruz. Bu bize gurur ve mutluluk veriyor. Amasya merkezde ve en ücra köylerine kadar gidip, aşı hizmetini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Vatandaşlarımız çok mutlu oluyor. Ortaköy Mahallesi'ne gittiğimizde 'Acaba kendi sesimizden aşı çağrısı yapsak etkili olur mu, ikna edici olur muyuz' diye düşündük ve cami hoparlöründen anons yaptım. Anons çok etkili oldu, anonsu bitirdikten sonra sağlık ocağının önüne kalabalık bir grup geldi ve aşılarımız zayi olmadı. Vatandaşlarımız gerçekten çok ilgi gösterdi, bizler de çok mutlu olduk. Salgını aşıyla yenebiliriz. Biz bu salgının biteceğine çok inanıyoruz diye konuştu.