Cami hoparlöründen Bülent Ersoy şarkısı dinletmişti! Kişi adli kontrol şartıyla salıverildi - Son Dakika
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Cami hoparlöründen Bülent Ersoy şarkısı dinletmişti! Kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

06.06.2022 21:32

İzmir'in Torbalı ilçesinde cami hoparlöründen Bülent Ersoy'un "Yüzünü göremem" adlı şarkısını çaldığı öne sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde cami hoparlöründen müzik yayını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mayıs'ta Ayrancılar Mahallesi'ndeki caminin hoparlörlerinden 50 saniye süren korsan müzik yayını yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.G'yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

F.G'nin bilgi teknolojileri üzerine faaliyet gösterdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cami hoparlöründen Bülent Ersoy şarkısı dinletmişti! Kişi adli kontrol şartıyla salıverildi - Son Dakika

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