Son Dakika Haberleri: Cami için toplanan paraları çaldılar
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Cami için toplanan paraları çaldılar

55 dakika önce

Bursa'da cep telefonu dükkanındaki camiye yardım için toplanan paraların bulunduğu kutu çalındı.

Cami için toplanan paraları çaldılar, System.String[]
Bursa'da cep telefonu dükkanındaki camiye yardım için toplanan paraların bulunduğu kutu çalındı. Masa üstündeki yardım kutusunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nin arkasındaki cep telefonu dükkanından cami derneğinin yardım kutusu çalındı. Kutunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişi dükkana girip telefon pazarlığına başlıyor. Elinde cipslerin olduğu poşet ile dükkana giren şüphelilerden birinin masanın üstünde duran yardım kutusunu kendi poşetinin arkasına gizleyerek dükkandan ayrılması kameralara yansıdı. Yardım kutusunun olmadığını fark eden iş yeri sahibinin güvenlik kameralarını izlerken fark ettiği olay sonrasında şikayetçi olduğu öğrenildi. - BURSA
İstiklal Caddesi, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:04 Kaynak: İHA
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