Son Dakika Haberleri: Cami için toplanan paraların olduğu kutuyu böyle çaldılar
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Cami için toplanan paraların olduğu kutuyu böyle çaldılar

37 dakika önce

Cami için toplanan paraların olduğu kutuyu böyle çaldılar Yardım için toplanan paranın çalınma anı kameraya yansıdıBURSA - Bursa'da cep telefonu dükkanındaki camiye yardım için toplanan paraların bulunduğu kutu çalındı.

Cami için toplanan paraların olduğu kutuyu böyle çaldılar
Yardım için toplanan paranın çalınma anı kameraya yansıdı
BURSA - Bursa'da cep telefonu dükkanındaki camiye yardım için toplanan paraların bulunduğu kutu çalındı. Masa üstündeki yardım kutusunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nin arkasındaki cep telefonu dükkanından cami derneğinin yardım kutusu çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İki kişinin dükkana girip telefon pazarlığına başlıyor. Elinde cipslerin olduğu poşet ile dükkana giren şüphelilerden biri masanın üstünde duran yardım kutusunu kendi poşetinin arkasına gizleyerek dükkandan ayrıldığı kameralara yansıdı. Yardım kutusunun olmadığını fark eden iş yeri sahibinin güvenlik kameralarını izlerken fark ettiği olay sonrasında şikayetçi olduğu öğrenildi.
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:39 Kaynak: İHA
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