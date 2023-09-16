Cami İçinde Alkol Kullanan Şüphelinin İfadesi Alındı - Son Dakika

Cami İçinde Alkol Kullanan Şüphelinin İfadesi Alındı

Cami İçinde Alkol Kullanan Şüphelinin İfadesi Alındı
Son Güncelleme: 16.09.2023 15:54

İstanbul'da bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve özür dileyen şüpheli S.Y.Ö.'nün polisteki ifadesine ulaşıldı. Şüpheli, yüksek alkol etkisiyle yaptığını ve caminin kendisini ilgilendirmediğini söyledi. İfadesinde pişman olduğunu belirten zanlı, içeride namaz kılan son kişi çıktıktan sonra olayı gerçekleştirdiğini ve özür dilediğini aktardı. Şüphelinin savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sosyal medya platformunda Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli S.Y.Ö, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki Yerleşkesi'ne getirildi.

Buradaki ilk ifadesinde dini inancı olmadığını ve yüksek alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini beyan eden şüphelinin, "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son 1 kişi kalmıştı o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Ataşehir, İstanbul, Cami, Suç, Sosyal Medya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami İçinde Alkol Kullanan Şüphelinin İfadesi Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cami İçinde Alkol Kullanan Şüphelinin İfadesi Alındı - Son Dakika
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