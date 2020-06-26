Cami içinde ilk cuma - Son Dakika

- Cami içinde ilk cuma

SAMSUN - Normalleşme süreci kapsamında camilerin cemaatle ibadete açılmasının ardından ilk defa cuma namazı avlunun yanı sıra cami içinde de kılınmaya başlandı.

Korona virüsünün Türkiye'de yayılımının ilk dönemlerinden itibaren camilerde tarihi bir sessizlik yaşanmış, yakın dönemde ise öğle, ikindi ve cuma namazları için camiler kapılarını yeniden cemaatle namaza açmıştı. Cemaatle kılınan namazlar fiziksel mesafeli ve maskeli bir şekilde avlularda kılınıyordu. Cami içinde ise bireysel şekilde namazlara izin veriliyordu.

Bugünlerde ise normalleşme süreciyle beraber camiler diğer vakitlerde de cemaate kapılarını açtı. Avlu ile beraber, cami içinde de cemaatle namaz kılınmaya başlandı. Bugün ise bu şekilde kılınacak ilk cuma namazının heyecanı cemaati kapladı. Cami içinde ve avluda kılınacak cuma için vatandaşlar Büyük Cami'ye akın etti. Erken gelenler içeri girme imkanı buldu. Diğer cemaat ise cadde ve sokaklara taştı.

Vatandaşlar cami içinde kıldıkları ilk cumadan ötürü büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdiler. Kendileri hasret kaldıkları bir sevgiliye kavuşmuş gibi hissettiklerini belirten vatandaşlar önlemlere dikkat ettiklerini ve cami içindeki namazların da bu şekilde devam etmesini istediklerini belirttiler.