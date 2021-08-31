Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü - Son Dakika

Of ilçesinin Uluağaç köyünde saat 16: 00 sıralarında yaşanan olayda, köyde cami imamı Emre G, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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