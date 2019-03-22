Son Dakika Haberleri: Cami İmamı Kestiği Ağacın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Cami İmamı Kestiği Ağacın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

41 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde ormanda kestiği ağacın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti.

Cami İmamı Kestiği Ağacın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde ormanda kestiği ağacın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Yukarı Çapak Mahallesi'nde ormana ağaç kesmeye giden cami imamı Ramazan Akbaş (47) eve dönmeyince oğlu babasını aramaya çıktı. Babasını daha önce kışlık odun hazırlamak için ağaç kesmeye gittiği yerlerde arayan oğlu bir süre sonra adamı kestiği ağacın altında buldu. Durumun muhtar ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen köylüler ve sağlık ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Akbaş'ın 3 hafta önce Yukarı Çapak Mahallesi'nde göreve başladığı evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar Mustafa Sandal'ın Eski Eşi Emina Jahoviç'ten Sınırları Zorlayan Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:35:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami İmamı Kestiği Ağacın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]