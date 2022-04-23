Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı

23.04.2022 12:27
Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı

Erdemli ilçesinde bulunan İmamı Azam Camii'nde görev yapan İmam M. K., küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İmamın evindeki bilgisayarda yapılan incelemede çok sayıda cinsel içerikli çocuk videosu bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii'nde görevli İmam M. K.'nın küçük yaşta bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, M. K.'yı gözaltına alarak evinde yapılan aramada bilgisayarında çocuk görüntüleri buldu.

Sözcü'den Ali Akber Şen'in haberine göre, ismi açıklanmayan kız çocuğu evli iki çocuk babası imam M. K.'nın, kendisine yönelik uzun süren cinsel istismarı ile ilgili savcılıkta pedagog nezaretinde detaylı ifade verdi.

TUTUKLANDI

İmamın bilgisayarına el konulurken, gözaltına alınan imam M. Karaip, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. Kendisine yöneltilen cinsel istismar suçlamasını kabul etmediği öğrenilen imam M. K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500

Cinsel İstismar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement