Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii'nde görevli İmam M. K.'nın küçük yaşta bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, M. K.'yı gözaltına alarak evinde yapılan aramada bilgisayarında çocuk görüntüleri buldu.

Sözcü'den Ali Akber Şen'in haberine göre, ismi açıklanmayan kız çocuğu evli iki çocuk babası imam M. K.'nın, kendisine yönelik uzun süren cinsel istismarı ile ilgili savcılıkta pedagog nezaretinde detaylı ifade verdi.

TUTUKLANDI

İmamın bilgisayarına el konulurken, gözaltına alınan imam M. Karaip, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. Kendisine yöneltilen cinsel istismar suçlamasını kabul etmediği öğrenilen imam M. K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.