Cami imamı namaza gelen çocuklara çikolata ikram ediyor - Son Dakika
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Cami imamı namaza gelen çocuklara çikolata ikram ediyor

15.04.2022 11:59
Cami imamı namaza gelen çocuklara çikolata ikram ediyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cami imamı Hayati Çelik, camiye gelen çocuklara çikolata ikramında bulunuyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cami imamı Hayati Çelik, camiye gelen çocuklara çikolata ikramında bulunuyor.

Üstatlar Mahallesi'nde bulunan Gazidede Camisi imam hatibi Çelik, ramazan ayı ve okulların ara tatile girmesi dolayısıyla camiye gelen çocuklara çikolata ikram etmeye başladı.

Cami girişine, "Namaza gelen her çocuğa namaz sonrası bir çikolata hediye" yazısı asan Çelik, namaz öncesinde çocuklara dini bilgiler de veriyor.

Çelik, uygulamayı bundan sonra devam ettirmeyi amaçlıyor.

Çelik, AA muhabirine, başlattığı uygulamadan cami cemaatinin de çocukların da memnun olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı camiye teşvik etmek istedik. Camime gelen çocuk sayımız günden güne artmakta. Her namaza gelen çocuk bir çikolata alıyor. Ben de alıyorum, cami cemaatimiz de 'Benden de olsun hocam' diyerek çikolata getirip camimize bırakıyor. Biz de çocuklarımıza ikram ediyoruz. Çocuklarımız camimizin gülüdür, onlar geleceğimizin neşesidir." ifadesini kullandı.

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Hayati Çelik, Kastamonu, Namaz, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cami imamı namaza gelen çocuklara çikolata ikram ediyor - Son Dakika


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