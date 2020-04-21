Cami imamından çocuklara 23 Nisan hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cami imamından çocuklara 23 Nisan hediyesi - Son Dakika

Cami imamından çocuklara 23 Nisan hediyesi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir caminin imamı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli süsler hediye etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir caminin imamı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli süsler hediye etti.

Kadirli Miraç Camisi İmamı Recep Çeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayırseverlerin de desteğiyle içerisinde Türk bayrağı, balon ve çeşitli süslerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı.

Çocukların bayramını evlerinden kutlamaları için Vefa Sosyal Destek Grubuyla üyeleriyle kapı kapı gezerek hazırladığı paketleri dağıtan Çeri, ziyaret ettiği ailelere "evde kalın" mesajı da verdi.

Recep Çeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin de desteğiyle hazırladıkları hediyeleri çocuklara ulaştırdıklarını belirterek, "Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çocuklara bayrak, çikolata, balon gibi çeşitli hediyeler verdik. İnşallah bu günleri atlatır, daha güzel günlere kavuşuruz diye ümit ediyoruz. Herkes evde kalsın, sağlıcakla kalsın." diye konuştu.

Hediyelerini alan çocuklar da Çeri'ye teşekkür etti.

Cami imamından çocuklara 23 Nisan hediyesi

23 Nisan, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:47 Kaynak: AA

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