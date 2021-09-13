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Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti - Son Dakika

Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti

13.09.2021 17:14

Sivas'ta bir cami imamı, bahçede temizlik yaptığı sırada bulduğu sarılı bir kağıdın içinde iki tam altın buldu. Bir süre sahibinin gelmesini bekleyen imam, kimse gelmeyince altınları polise teslim ederek "Doğru olanın emniyete bildirmek olduğunu düşündüm. Polisler geldi ve teslim ettim. İnşallah kaybeden kişi bulur, sevinir ve bana da dua eder" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerindeki Asr-ı Saadet Camii'nin 58 yaşındaki imamı Halil İbrahim Yüceal, bahçede temizlik yaptığı sırada sarılı kağıt buldu. Kağıdı açtığında içinde iki yarım altın olduğunu gören Yüceal, bir süre sahibinin gelmesini bekledi. Kimse gelmeyince polise haber veren Yüceal, altınları tutanakla teslim etti.

Son dakika haberi... İMAM CAMİ BAHÇESİNDE BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ

"TEMİZLİK YAPARKEN BULDUM"

Yüceal, "Caminin bahçesi ve temizliğini kendim yapıyorum. Temizlik yaptığım sırada kağıda sarılı bir şekilde altınları buldum. Alıp baktım, kağıdı yıpranmış görünüyordu. Doğru olanın emniyete bildirmek olduğunu düşündüm. Polisler geldi ve teslim ettim. İnşallah kaybeden kişi bulur, sevinir ve bana da dua eder" dedi.

Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti
Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti
Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti
Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti

Yeşilyurt, Çiftlik, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti - Son Dakika
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