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Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5)
6 saat önce
Arama çalışmalarından görüntüler Muhabir Kerem Kocalar'ın anonsu GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Arama çalışmalarından görüntüler
Muhabir Kerem Kocalar'ın anonsu GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.
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