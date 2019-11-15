Son Dakika Haberleri: Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5)
Son Dakika Güncel Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5) - Son Dakika

Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5)

6 saat önce

Arama çalışmalarından görüntüler Muhabir Kerem Kocalar'ın anonsu GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.

Arama çalışmalarından görüntüler

Muhabir Kerem Kocalar'ın anonsu GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.

Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis 20 saattir aranıyor (5)

Kerem Kocalar, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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