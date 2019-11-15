Son Dakika Haberleri: Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor
Son Dakika Güncel Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor - Son Dakika

Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor

6 saat önce

Göçük olan cami inşaatı İnşaat alanında arama çalışması İnşaat parçalarının taşınması Ekiplerin çalışması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışması devam ediyor.

Göçük olan cami inşaatı

İnşaat alanında arama çalışması

İnşaat parçalarının taşınması

Ekiplerin çalışması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışması devam ediyor.

Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:35 Kaynak: AA
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