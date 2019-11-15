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Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışması devam ediyor
6 saat önce
Göçük olan cami inşaatı İnşaat alanında arama çalışması İnşaat parçalarının taşınması Ekiplerin çalışması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:35 Kaynak: AA
Göçük olan cami inşaatı
İnşaat alanında arama çalışması
İnşaat parçalarının taşınması
Ekiplerin çalışması GAZİANTEP - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışması devam ediyor.
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