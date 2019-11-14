Son Dakika Haberleri: Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika

Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı

7 saat önce

Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldıGAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü.

Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü. Olayda iki işçi yaralanırken, göçük altında kalan bir işçiye ise ulaşılmaya çalışıyor.

- Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi

Cami inşaatında çökme meydana geldi: 1 işçi göçük altında kaldı

Gaziantep, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
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