Son Dakika Haberleri: Cami inşaatında çökme: mühendis enkaz altında kaldı (2)- Yeniden
Son Dakika Güncel Cami inşaatında çökme: mühendis enkaz altında kaldı (2)- Yeniden

Cami inşaatında çökme: mühendis enkaz altında kaldı (2)- Yeniden

6 saat önce

GAZİANTEP'te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı.

Cami inşaatında çökme: mühendis enkaz altında kaldı (2)- Yeniden, System.String[]

GAZİANTEP'te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip yaklaşık 10 saattir Küçükcan'a ulaşmak için çalşıyor.

Saat 15.00'de Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Bu sırada ölçü almak için inşaata giren mühendis Korkut Küçükcan enkazın altında kaldı. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekip sevk edildi. Ekipler ve işçilerden oluşan 100 kişilik ekip, enkaz altında kalan Küçükcan'ı aramak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaya rağmen Küçükcan'a henüz ulaşılamazken, caminin içerisinde bulunan iskele parçaları iş makineleriyle temizleniyor.

YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayı duyarak cami inşaatına gelen Korkut Küçükcan'ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.


Gaziantep, Türkiye, Korkut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:28 Kaynak: DHA
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