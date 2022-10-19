Son Dakika | Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu

19.10.2022 14:35

Gelen son dakika haberine göre Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden olduVAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu

VAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nin yanındaki alanda 2017 yılında temeli atılan ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip olan Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Osmanlı, Selçuklu ve modern bir mimariyle projelendirilen, toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan ve 6 bin 500 kapalı alana sahip Tıbbiye Camii ve Külliyesi inşaatında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve içerisinde Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunan inşaatta söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Çankırı haberi | Çankırı'da cami bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçları kesen şahıs yakalandı Çankırı haberi | Çankırı'da cami bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçları kesen şahıs yakalandı Beyaz listeden sebze hali esnafına ziyaret Beyaz listeden sebze hali esnafına ziyaret Son dakika haberleri | Cami inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haberleri | Cami inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cami, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
15:07 Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:53 Örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı! İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısına çıktı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 16:33:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement