Son Dakika | Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu

Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu

VAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nin yanındaki alanda 2017 yılında temeli atılan ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip olan Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Osmanlı, Selçuklu ve modern bir mimariyle projelendirilen, toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan ve 6 bin 500 kapalı alana sahip Tıbbiye Camii ve Külliyesi inşaatında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve içerisinde Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunan inşaatta söndürme çalışmaları devam ediyor.