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Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2) - Son Dakika

Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)

29.11.2021 14:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir caminin inşaatının ikinci katında, tahta kubbe kalıbı çakma işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.

Kazada yaralanan 8 kişiden 2'si çevredeki hastanelere kaldırıldı, 6 kişi ambulansta tedavi edildi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükgöz, gazetecilere, 2 yaralının hastaneye sevk edildiğini, 6 kişinin de ayakta tedavi edildiğini belirtti.

İnşaatta yeni başlayan bir kalıp çalışması olduğunu aktaran Büyükgöz, "Kalıp çakarken ahşap kalıplar çöküyor. İşin başlangıç aşaması bu ve rüzgarın da etkisiyle böyle bir şey yaşanmış. Hastaneye sevk edilen 2 yaralının birinde doktorların ön tespitine göre kırıklar olduğu tahmin ediliyor. Diğerinin de şuuru açık, sadece kafasına darbe almış. Yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)
Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)
Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)
Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)
Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)
Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)
Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)
Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2)

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü (2) - Son Dakika


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