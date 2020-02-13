Cami inşaatından demir çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cami inşaatından demir çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Cami inşaatından demir çalan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir cami inşaatından bin 500 kilogram demir çaldıkları belirlen 3 şüpheli şahıs ile şahıslara demir verdiği tespit edilen cami inşaatı bekçisi yakalandı.

Cami inşaatından demir çalan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir cami inşaatından bin 500 kilogram demir çaldıkları belirlen 3 şüpheli şahıs ile şahıslara demir verdiği tespit edilen cami inşaatı bekçisi yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesinde bulunan bir cami inşaatından çalına inşaat demir ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda cami inşaatından malzeme yüklediği tespit edilen bir araçta yapılan kontrolde yaklaşık bin 500 kilogram çalıntı inşaat demiri ele geçirildi. Çalıntı inşaat demiri ile ilgili araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin, demiri cami inşaatı bekçisinden aldıklarını beyan etmeleri üzerine inşaat bekçisi de gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
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