Cami inşaatından düşen genç işçinin acı sonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cami inşaatından düşen genç işçinin acı sonu - Son Dakika

Cami inşaatından düşen genç işçinin acı sonu

6 saat önce

Bursa'da yapımı devam eden bir camide görevli inşaat işçisi 22 yaşındaki genç, 20 metre yükseklikteki çatıda çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti.

Cami inşaatından düşen genç işçinin acı sonu, System.String[]

Bursa'da yapımı devam eden bir camide görevli inşaat işçisi 22 yaşındaki genç, 20 metre yükseklikteki çatıda çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldular.


Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki camide meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Murat Yıldız, çatıda çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir şekilde 20 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.


Arkadaşlarının düştüğünü gören meslektaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 22 yaşındaki Murat Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan yakınları ise inşaata akın etti. Yakınları Yıldız'ı o şekilde görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri acılı amcaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.


Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Murat Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcılığın tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Murat Yıldız, Sabah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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