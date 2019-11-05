Son Dakika Haberleri: Cami inşaatından düşen işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Cami inşaatından düşen işçi yaralandı

Cami inşaatından düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te yapımı devam eden cami inşaatında yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Cami inşaatından düşen işçi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te yapımı devam eden cami inşaatında yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde 14 Mart 2019 tarihinde temeli atılan Ertuğrul Gazi Camii inşaatında çalışmakta olan Yaşar Keskin (29) yaklaşık 5 metre yükseklikteki tahta iskeleden beton zemine düştü. Yere düşen işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tahta iskeleden düşen işçi sağlık durumunun yapılan tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, vatandaşlar düşme anında büyük bir ses duyduklarını ifade ettiler. - BİLECİK

Gazipaşa, Bilecik, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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