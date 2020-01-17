Cami inşaatından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Cami inşaatından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde cami inşaatından demir çalan 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
Mersin'in Mut ilçesinde cami inşaatından demir çalan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi, Zeytinlik mevkisinde bulunan cami inşaatında meydana geldi. 70 DV 581 plakalı kamyonetle 25 adet inşaat iskele demiri çalan M.Ç. ve A.G., ihbar üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi. - MERSİN
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