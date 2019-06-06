Son Dakika Haberleri: Cami inşaatından kablo hırsızlığına tutuklama - İSTANBUL
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Cami inşaatından kablo hırsızlığına tutuklama - İSTANBUL

38 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve inşaat alanından fiber optik kablo çaldıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca, yaşanan kovalamaca sırasında dur ihtarına uymayan şüphelilerden 2'sinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği, tedavilerinin yapıldığı ve 7 şüphelinin benzer suçlardan 42 kaydının olduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında firari bulunan 2 kişinin ise yakalanması için çalışamar sürüyor.
Cami inşaatından kablo hırsızlığına tutuklama - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:37 Kaynak: AA
5 Haziran, İstanbul, Güncel
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