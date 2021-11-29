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Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var - Son Dakika

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

29.11.2021 14:52

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü.

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü. Altında kalan işçilere müdahale sürüyor.

Gebze ilçesinde bir caminin inşaatı sırasında, kurulan iskele lodos sebebiyle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çöken iskelenin altında yaralılar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışması sürüyor.

Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli, Gebze, Lodos, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü: Enkaz altında kalanlar var - Son Dakika
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