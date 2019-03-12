Cami İptaline Garip Gerekçe: Trafik Sıkışacak
1 saat önce
BELÇİKA'nın Flaman bölgesindeki Hasselt şehrinde Faslıların öncülüğünde yapılmak istenen Badr Camisi'nin inşaat izni, şikayet üzerine iptal edildi.
BELÇİKA'nın Flaman bölgesindeki Hasselt
şehrinde Faslıların öncülüğünde yapılmak istenen Badr Camisi'nin inşaat izni, şikayet üzerine iptal edildi. Mouterijstraat caddesinde yaşayan semt sakinleri bir süre önce Hasselt Belediye Meclisi Encümenler Kuruluna şikayet dilekçesi vermiş, inşaatın durdurulmasını istemişti. Ancak kurul cami inşaatının devamına karar vermişti. Semt sakinleri de bunun üzürine karara itiraz ederek İzin Uyuşmazlıkları Konseyi'ne müracaat etti. İnşaatının yapılacağı yerde trafik akışının yoğun olacağını ileri süren semt sakinleri, İzin Uyuşmazlıkları Konseyi tarafından haklı bulundu.
Konsey, Badr Camii dosyanın teknik olarak da eksik olduğunu belirterek inşaatı durdurma kararı aldı. İptal kararı, Hasselt Kenti Çevre ve Planlanmadan Sorumlu Belediye Encümeni Marc Schepers tarafından cami yöneticilerine bildirildi. Daha önce de İslam karşıtı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi, Badr Camii'nin yapılmasına karşı yürüyüş düzenlemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:00
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