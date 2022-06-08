Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı - Son Dakika
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Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı

08.06.2022 14:36

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde cami kaloriferine giren bir yılan, cemaatte büyük panik yarattı. Namaza hazırlık yapan imam tarafından fark edilen yılanın bozyörük (bozdirik-hazer) yılanı olduğu anlaşıldı. Çok ısırgan olan 2 metrelik yılan, zehirsiz olduğu için büyük bir tehlike arz etmiyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Mahallesi'nde camiye giren yılan, namaza hazırlık yapan imam tarafından fark edildi. Ne yapacağını şaşıran cemaat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkuya sebep olan yaklaşık 2 metre boyundaki bozyörük (bozdirik-hazer) yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

ÇABUK ISIRAN BİR YILAN TÜRÜ

Özel bir aparatla kalorifer petekleri arasından çıkarılarak torbaya konan yılan, daha sonra doğaya salındı. Bozyörük yılanının, taş altı ve kemirici yuvalarında gizlenen oldukça çabuk ısıran bir yılan olmasına rağmen zehirsiz olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı - Son Dakika
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