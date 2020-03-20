Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler - Son Dakika
Son Dakika Genel Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler - Son Dakika

Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler

6 saat önce

Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler Van'da cuma namazı kılınmadı Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi korona virüsü nedeniyle tedbirler sürerken, Van'daki camilerde cuma namazı kılmak için gelen yaşlı vatandaşlar, asılan yazıları görünce geri döndü.

Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler

Van'da cuma namazı kılınmadı

VAN - Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi korona virüsü nedeniyle tedbirler sürerken, Van'daki camilerde cuma namazı kılmak için gelen yaşlı vatandaşlar, asılan yazıları görünce geri döndü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği virüs nedeniyle Vanlılar da sokağa çıkmaya korkarken, cuma namazı öncesi de camilerin kapısı kapandı.

Kentte bulunan camilerin kapılarına "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" şeklinde yazılar yazıldı. Cami imamı tarafından ise "Ev veya iş yerinizde öğle namazlarınızı kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizi, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık, musibetlerden korusun" şeklinden anons yaptı.

Kilitli cami kapısını zorladılar

Cuma namazını kılmak için gelen bazı yaşlı vatandaşlar, asılan yazıları okuyarak bölgeden uzaklaşırken, bazıları ise kilitli kapıyı zorla açmaya çalıştı.

"Devlet yasakladı, şimdi gitsek günah kazanırız"

Bugün camide cuma namazını kılamadıkları için üzüntü duyduklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar, cuma namazının Müslümanlar için önemli olduğunu belirterek, bu süre içinde yasakları çiğneyerek camiye gitmenin günah olacağını söyledi.

Polis ekipleri vatandaşı uyardı

Özellikle namaz kılmak amacıyla camiye gelen vatandaşları polis ekipleri uyardı. Ekipler salgın dolayısıyla vatandaşın namazlarını evde kılması konusunda ikna etmeye çalıştı. Diğer taraftan olası önlemler için polis helikopteri de havalandı.

(YLM-MSA-Y)

Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler

Türkiye, Van, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:23 Kaynak: İHA

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