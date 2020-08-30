Cami kapısındaki taşa işlenmiş taçlı kadın başı silüeti ilgi görüyor - Son Dakika

NİĞDE'de Selçuklu döneminde beyin kızına aşık olan taş ustasının aşkını cami kapısına işlediği Alaaddin Camii'ndeki taçlı kadın başı silüeti görenlerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezindeki Niğde Kalesi içinde yer alan Alaaddin Camii, 797 yıldır canlılığını koruyor. Güneş ışınlarının belirli bir açıyla caminin kapısına vurduğunda cami kapısındaki taş işlemelerin oyuntu ve çıkıntılarında ışık ve gölgeler vasıtasıyla belirginleşen taçlı, örgülü saçları yanlarından sarkan, boynunda takıları olan genç kadın görüntüsü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.