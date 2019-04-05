Cami Katliamcısı İçin Hakim Cezai Ehliyet Tespiti İstedi
32 dakika önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçtiğimiz ay iki camiye saldırı düzenleyerek 50 Müslümanı öldürmekle suçlanan Brenton Tarrant için zihinsel sağlık testlerine girme kararı çıkarıldı.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde geçtiğimiz ay iki camiye saldırı düzenleyerek 50 Müslümanı öldürmekle suçlanan Brenton Tarrant için zihinsel sağlık testlerine girme kararı çıkarıldı.
Yüksek mahkeme hakimi Cameron Mander, 28 yaşındaki Avustralyalı Tarrant'ın ceza ehliyeti olup olmadığını belirlemek için uzmanlar tarafından muayene edilmesini istedi. Saldırgan Tarrant, kısa süren duruşma sırasında kararı dikkatle dinledi ve yorum yapmadı.
Tarrant ilk duruşmasına, bazı kurbanların akrabalarıyla dolu olan mahkeme salonuna cezaevinden video bağlantısı ile katıldı. Şüpheli yalnızca hakimi ve avukatları görebildi ve davayı duyabildi. Hakim, Tarrant'ın tutukluk halinin devam etmesine karar verdi. Mahkeme, bir sonraki duruşma için 14 Haziran tarihini belirledi.
Tarrant, mahkemede 50 kez adam öldürme ve 39 kez cinayete teşebbüsten yargılanıyor. - WELLINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:27 Kaynak: İHA
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