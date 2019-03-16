Son Dakika Haberleri: Cami Katliamında Saldırgana Engel Olmaya Çalışırken Öldürüldü

Cami Katliamında Saldırgana Engel Olmaya Çalışırken Öldürüldü

1 saat önce

Avrupa basını, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeAl Nur Cami'ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken kurşunlara hedef olan Naeem Rashid'a (49) geniş yer ayırdı.

Cami Katliamında Saldırgana Engel Olmaya Çalışırken Öldürüldü, System.String[]
Avrupa basını, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeAl Nur Cami'ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken kurşunlara hedef olan Naeem Rashid'a (49) geniş yer ayırdı.
İngiliz Daily Mail gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için 'kahraman' ifadesini kullandı.

Pakistanlı Rashid'in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashid'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı. - Basını

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:47 Kaynak: DHA

Avrupa, Yeni Zelanda, Dünya
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