Camı Kıran 100.000 TL Kazanır! (Kırılmaz Cam)
1 saat önce
Ben Enes Batur, Cam ı kıran 100.000 TL kazanır, gerçek kırılmaz cam yaptık, kurşun geçirmez cam yaptık içine para doldurduk otobüs bankı para deneyi gibi yaptık #ManyakDeney Camı kır kazan, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Cam
ı kıran 100.000 TL kazanır, gerçek kırılmaz cam yaptık, kurşun geçirmez cam yaptık içine para doldurduk otobüs bankı para deneyi gibi yaptık #ManyakDeney
Camı kır kazan, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:09 Kaynak: Youtube
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