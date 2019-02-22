Son Dakika Haberleri: Camı Kıran 100.000 TL Kazanır! (Kırılmaz Cam)

Camı Kıran 100.000 TL Kazanır! (Kırılmaz Cam)

1 saat önce

Ben Enes Batur, Cam ı kıran 100.000 TL kazanır, gerçek kırılmaz cam yaptık, kurşun geçirmez cam yaptık içine para doldurduk otobüs bankı para deneyi gibi yaptık #ManyakDeney Camı kır kazan, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Cam ı kıran 100.000 TL kazanır, gerçek kırılmaz cam yaptık, kurşun geçirmez cam yaptık içine para doldurduk otobüs bankı para deneyi gibi yaptık #ManyakDeney Camı kır kazan, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:09 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Cam, Genel
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