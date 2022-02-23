Camı kırarak girdiği evde sevgilisini öldüren şahıs hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Camı kırarak girdiği evde sevgilisini öldüren şahıs hakkında istenen ceza belli oldu

23.02.2022 12:19
Camı kırarak girdiği evde sevgilisini öldüren şahıs hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'da camı kırarak girdiği evde sevgilisini tabanca ile vurarak öldüren sanık hakkında müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'da camı kırarak girdiği evde sevgilisini tabanca ile vurarak öldüren sanık hakkında müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sevgilisi Sevgi Tekin'in yaşadığı evin camını kırarak eve zorla giren Gökhan Ağtaş, sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmüştü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ağtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ağtaş hakkında 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme başkanı, gelecek celse mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

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Bilişim, Ankara, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camı kırarak girdiği evde sevgilisini öldüren şahıs hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika


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