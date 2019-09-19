Son Dakika Haberleri: Camı kırılan dükkan bina sakinlerini korkuttu
Son Dakika Güncel Haber

Camı kırılan dükkan bina sakinlerini korkuttu

28 dakika önce

Kartal'da bir esnafın sabah dükkan kapısını açmasıyla aniden dökülen camlar nedeniyle binaya zabıta ekipleri çağrıldı.

Camı kırılan dükkan bina sakinlerini korkuttu, System.String[]

Kartal'da bir esnafın sabah dükkan kapısını açmasıyla aniden dökülen camlar nedeniyle binaya zabıta ekipleri çağrıldı. Üst kattaki dairelerden birinin balkon camında daha önceden oluşan çatlağı göz önüne alan belediye ekipleri binayı inceledi. Binada risk oluşturacak herhangi bir duruma rastlanmadı.

Kartal'daki 30 Ağustos Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pastane çalışanı, sabah dükkanı açmak için kapıya yöneldi. Cam kapının açılmasıyla, aniden yere dökülen camlar paniğe yol açtı. Bir süre önce Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın da çökmeden hemen önce camlarının kırılmasını hatırlayan iş yeri çalışanları, üst kattaki dairelerden birinin balkon camında daha önceden oluşan çatlağı da göz önünde bulundurarak polis ve zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen Kartal Belediyesi ekipleri, binanın dışında ve içerisinde bir süre incelemelerde bulunduktan sonra, risk oluşturacak herhangi bir bulguya rastlamadı. Ekipler olay yerinden ayrılırken, vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Öte yandan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha detaylı olarak binada inceleme yapacağı öğrenildi.

(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)

Kartal, Zabıta, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Son dakika: Bakan Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aştı Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:43:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camı kırılan dükkan bina sakinlerini korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]