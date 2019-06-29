Son Dakika Haberleri: Camı kırıp ev karıştıran şüpheli tutuklandı
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Camı kırıp ev karıştıran şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da bir eve camı kırıp giren ve eşyaları karıştıran şüpheli tutuklandı.

Camı kırıp ev karıştıran şüpheli tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da bir eve camı kırıp giren ve eşyaları karıştıran şüpheli tutuklandı.

Olay kent merkezinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,bir şahıs apartmandaki bir dairenin balkon kapısının camını kırıp içeri girdi ve eşyaları karıştırıp kaçtı. Durumu fark eden ev sahibi polise haber verdi.Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa
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