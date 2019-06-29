Camı kırıp ev karıştıran şüpheli tutuklandı
1 saat önce
Elazığ'da bir eve camı kırıp giren ve eşyaları karıştıran şüpheli tutuklandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
'da bir eve camı kırıp giren ve eşyaları karıştıran şüpheli tutuklandı.
Olay kent merkezinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,bir şahıs apartmandaki bir dairenin balkon kapısının camını kırıp içeri girdi ve eşyaları karıştırıp kaçtı. Durumu fark eden ev sahibi polise haber verdi.Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Banyoda doğurduğu bebeği ağlamasın diye halının altına koydu, ölünce çöpe attı!
Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı
Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi
İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti