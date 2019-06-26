Son Dakika Haberleri: Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı

1 saat önce

Elazığ'da bir kişi taş ile kırdığı iş yerinin camından içeri girip hırsızlık yaparken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı, System.String[]
Elazığ'da bir kişi taş ile kırdığı iş yerinin camından içeri girip hırsızlık yaparken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli 18 yaşından küçük olduğu ve jandarma ekipleri tarafından yakalanıp işlem yapıldığı öğrenildi.

Olay, Yurtbaşı beldesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir süre kaldırımda oturarak çevreyi kontrol ettikten bulduğu taş ile dükkanın camını kırdı. Ardından camdan içeri giren hırsız, bayide bulunan yazar kasa, sprey boya ve slikonları çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen sahibi M.E.D. durumu fark edince olayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyerek çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri şüphelinin 18 yaşından küçük olan ancak daha öncede bir kaç defa benzer olayı gerçekleştiren çocuk olduğunu belirledi. Yakalanan çocuk hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkswagen, 560 kiralık işçi ile yollarını ayırıyor 1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:06:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]