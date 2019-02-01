Camı Kırıp Markete Giren Çift, Yazar Kasayı Alarak Çıktı (2)
38 dakika önce
TUTUKLANDILARBursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve Oğlu ile eşi Şükrettin Oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve Oğlu ile eşi Şükrettin Oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çiftin iş yerinden aldıkları yazar kasadan 550 lira çıktığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:48 Kaynak: DHA
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